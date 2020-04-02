Почти 900 отрядов самоконтроля патрулируют муниципалитеты Кубани

КРАСНОДАР, 2 апреля. /ТАСС/. Отряды самоконтроля проверяют основание нахождения людей на улицах в период карантина в Краснодарском крае. Всего в муниципалитетах края разработано 825 маршрутов патрулирования, работает 884 мобильных отряда, сообщила пресс-служба краевой администрации.

"Территории населенных пунктов со вчерашнего дня патрулируют 884 мобильных отряда, разработано 825 маршрутов патрулирования. Работа хорошо организована в Краснодаре, Горячем Ключе, Новороссийске, Динском и Павловском районах, где уже наработан первый опыт привлечения нарушителей к административной ответственности. Всего за сутки к ней привлечено 15 граждан и одно должностное лицо", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко.

Уточняется, что всего в эти группы вошли 3318 сотрудников полиции, казаков, представителей органов местного самоуправления, общественников.