"Почта России" и фонд "День Первый" доставят гуманитарные грузы для медработников

В партию весом 10 тонн вошли закупленные фондом медицинские маски, одноразовые перчатки и прочие расходные материалы для медицинского персонала, задействованного в борьбе с новым коронавирусом. После прохождения грузом таможенных процедур в логистическом центре "Внуково" сотрудники фонда "День Первый" приступят к распределению средств по стране, добавили в "Почте России".

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Самолет "Почты России" 1 апреля доставил из Китая первый гуманитарный груз для медицинских работников в рамках партнерства с благотворительным фондом "День Первый". После прохождения таможни фонд начнет распределять гуманитарную помощь, говорится в сообщении компании.

"Главная задача нашей деятельности - защита медперсонала, ведь эти люди находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Благодаря нашему партнеру стала возможна доставка еще 10 тонн средств индивидуальной защиты для врачей. Мы выражаем безграничную благодарность "Почте России", которая поддержала нас", - отмечает основатель фонда "День Первый" Катерина Босов, чьи слова приводятся в сообщении.

По словам гендиректора "Почты России" Максима Акимова, компания бесконечно признательна врачам, спасающим жизни и здоровье людей, и рада предложить свои логистические мощности, чтобы доставлять необходимые средства защиты. "Начиная с 3 апреля наши самолеты регулярно будут доставлять гуманитарные грузы и снабжать медиков необходимыми средствами защиты", - добавил он.

Благотворительный фонд "День Первый" создан для помощи в борьбе с распространением в России коронавируса. Фонд организует приобретение и доставку медицинских средств защиты и оборудования в российские регионы. Первостепенной задачей фонд считает обеспечение всеми необходимыми средствами врачей, ведущих борьбу с эпидемией.