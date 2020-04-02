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В Воронеже, Волгограде и Ростове после жалоб работающих жителей увеличат число автобусов

В этих городах из-за снижения пассажиропотока частные транспортные компании несут убытки

ТАСС, 2 апреля. Многочисленные жалобы жителей Воронежа, Волгограда и Ростова-на-Дону на долгие ожидания автобусов, которые ходят в эти дни переполненными, заставили местные власти увеличить их количество либо скорректировать маршруты движения. Речь идет о жалобах от медработников и сотрудников предприятий, которые не попадают под режим самоизоляции и продолжают ездить на работу даже в нерабочую неделю.

"В связи с многочисленными жалобами ростовчан на отсутствие пассажирского транспорта на городских маршрутах городской властью было принято решение об увеличении количества подвижного состава в часы пик уже с четверга, 2 апреля", - сообщила ТАСС пресс-секретарь администрации города Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Она уточнила, что в настоящее время администрация ведет переговоры с автотранспортными предприятиями, так как из 12 перевозчиков 10 - это частные транспортные компании, которые несут убытки от значительного падения пассажиропотока. "Рассматриваются меры поддержки транспортной сферы в создавшихся условиях", - уточнила собеседница агентства.

По данным пресс-службы администрации Воронежа, падение пассажиропотока в городе пришлось на понедельник, 30 марта, который стал первым нерабочим днем (на 56,6% по сравнению с пятницей). 31 марта падение пассажиропотока продолжилось - еще на 13,5% по сравнению с понедельником. 1 апреля пассажиропоток упал на 29% от показателей предыдущего дня. "В этот день на улицах города работали 383 единицы общественного транспорта разного класса. Доля работающего транспорта была выше, чем оставшаяся доля пассажиропотока, тем не менее, в соцсетях отслежено три жалобы на работу общественного транспорта в час-пик. Было принято решение об увеличении выпуска на линию автобусов по маршрутам, на которые поступили жалобы", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя администрации Воронежа, на утро 2 апреля на улицах города работает уже 429 единиц подвижного состава (35,8% от среднего выпуска на линию в обычный будний день). "Добавлено 46 автобусов, поскольку решения об увеличении выпуска на линию принимаются не только по анализу единичных жалоб граждан, фиксируемых в соцсетях, и обращений, направляемых через электронную приемную мэрии", - отметили в пресс-службе администрации Воронежа. По данным мэрии, общее падение пассажиропотока в этом городе составляет 81,3%, при этом на линии работают 35,8% подвижного состава от среднего выпуска в будний день.

В Волгограде, по данным горадминистрации, 1 апреля на линии был выведен 151 автобус. "Мониторинг показал, что спецрейсами пользовались не только сотрудники экстренных служб и предприятий, осуществляющий обеспечение жизнедеятельности городского округа, но и граждане, грубо нарушившие режим самоизоляции. Это привело к переполненности первых автобусов, вышедших на линии. Для разрешения ситуации оперативно были выведены 25 резервных автобуса, что позволило продолжить перевозку в штатном режиме", - рассказала ТАСС представитель администрации Волгограда. Она уточнила, что в период вечерних рейсов 1 апреля и в ходе утренних рейсов 2 апреля проблем с транспортным обеспечением не зарегистрировано.

Теги
РоссияРостовская областьВолгоградская областьВоронежская область
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