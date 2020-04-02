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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские власти направят грант правительства России борющимся с коронавирусом медикам

Губернатор региона также отметил, что до конца недели в инфекционной больнице города, где сейчас находятся госпитализированные с коронавирусом, обновят места отдыха для медработников

ПСКОВ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены направить на поддержку медиков, которые в круглосуточном режиме ведут борьбу с распространением коронавируса, средства гранта, полученные регионом от правительства РФ за эффективную работу, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в эфире телеканала "Россия-24".

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В декабре 2019 года Дмитрий Медведев, который на тот момент являлся премьер-министром РФ, подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти, в число которых вошла и Псковская область. Позже Ведерников сообщал, что власти региона намерены направить более 500 млн рублей гранта на обновление автопарка ведущего государственного автотранспортного предприятия региона "Псковпассажиравтотранс" и на благоустройство парковой зоны в историческом центре Пскова.

"Хочу попросить прощения за то, что у нас пока не получается создать настолько доступные условия работы, которые наши врачи заслуживают. Мы ежедневно смотрим, что еще можно сделать. Мы сейчас приняли решение: те средства, которые в качестве гранта [от правительства РФ] нам пришли [использовать]. [Пусть] мы какие-то мероприятия растянем на более длинный срок, но постараемся создать максимально комфортные условия для того, чтобы врачи чувствовали себя защищенными. В том числе прорабатываем и вопрос медицинской страховки для тех, кто работает с группой риска", - сказал Ведерников.

Он также добавил, что до конца недели в инфекционной больнице Пскова, где сейчас находятся госпитализированные с коронавирусом, будет проведено обновление мест отдыха для медработников. "В инфекционной больнице врачи просто подвиг совершают: они постоянно находятся там, не уходят домой, не видятся со своими близкими. Все прекрасно знают, в каком состоянии инфекционное отделение находится. Поэтому я принял решение, мы постараемся до конца этой недели все палаты, где сейчас проживают врачи, оборудовать новыми кроватями с постельным бельем. Чтобы там были столы, стулья, тумбочки, телевизор, холодильник, микроволновка, чайник, чтобы люди работали в достойных условиях", - сказал губернатор.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Псковской области зафиксировано девять случаев заражения, два пациента умерли. С подозрением на коронавирус госпитализированы пять человек.

Теги
Псковская областьПандемия коронавируса нового типа
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