Матвиенко: сенаторы пройдут тестирование на коронавирус перед следующим заседанием

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации проведет еще одно тестирование сенаторов на коронавирус перед следующим пленарным заседанием, "если к тому времени коронавирус не умрет", сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На прошлой неделе в СФ было организовано тестирование сенаторов и сотрудников аппарата на коронавирус, все результаты были отрицательными.

"Накануне следующего заседания, если к тому времени не умрет коронавирус, мы это обязательно сделаем [проведем тестирование]", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в четверг.

Так она отреагировала на соответствующую просьбу сенатора от Ставропольского края Валерия Гаевского. "В прошлый понедельник мы все удачно сдали тесты, настроение повысилось. Нельзя ли повторить это мероприятие накануне нашего следующего заседания у нас в медпункте? Мне кажется, это было бы очень полезно", - сказал он.

В завершении пленарного заседания Матвиенко сообщила, что о дате следующего заседания сенаторы будут проинформированы заранее. "Мы работаем планово. Но исходим из того, что в зависимости от развития ситуации может возникнуть необходимость [собраться] и не возникнуть. Но мы на связи и в рабочем режиме проинформируем о следующем заседании", - сказала спикер СФ.

Ранее глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил ТАСС, что верхняя палата может отменить пленарные заседания, запланированные на 15 и 22 апреля. Решение, по его словам, будет приниматься 9 апреля.