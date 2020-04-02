Президент Сербии сообщил о поступлении российской помощи в связи с коронавирусом

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Российская помощь Сербии в связи с коронавирусом прибывает в страну. Об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подтверждена дружба, и значительная помощь прибывает в Сербию. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу", - написал Вучич в Twitter.

"Президент Путин выразил солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия пошлет своих врачей и специалистов для дезинфекции объектов", - отмечается в расширенном сообщении пресс-службы по результатам переговоров.

26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос направило сербское МВД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос правительства Сербии, заявил, что "просьба такой важной, союзнической, братской для нас страны, как Сербия" не останется без ответа.

Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. На территории сербского автономного края Косово и Метохия зарегистрированы 108 случаев инфекции, один человек умер. В соседней Боснии и Герцеговине число заразившихся достигло 410, 12 из них скончались, еще 17 человек выздоровели. В Черногории число заразившихся достигло 115, один человек умер, под санитарным надзором находятся 6 262 человека.