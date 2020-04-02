{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Сербии сообщил о поступлении российской помощи в связи с коронавирусом

Ранее Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран
Президент Сербии Александар Вучич EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Президент Сербии Александар Вучич
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

БЕЛГРАД, 2 апреля. /ТАСС/. Российская помощь Сербии в связи с коронавирусом прибывает в страну. Об этом сообщил в четверг президент Сербии Александар Вучич по результатам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Очень хороший разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подтверждена дружба, и значительная помощь прибывает в Сербию. Спасибо Владимиру Путину и русскому народу", - написал Вучич в Twitter.

"Президент Путин выразил солидарность и пообещал значительную помощь и поддержку сербскому государству и гражданам Сербии в борьбе против коронавируса, которая будет подразумевать и то, что Россия пошлет своих врачей и специалистов для дезинфекции объектов", - отмечается в расширенном сообщении пресс-службы по результатам переговоров.

26 марта кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Белград запросил конкретную помощь в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования. Запрос направило сербское МВД. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос правительства Сербии, заявил, что "просьба такой важной, союзнической, братской для нас страны, как Сербия" не останется без ответа.

Сербия полностью закрыла границы, в стране действует чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить на улицы.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии за сутки возросло на 111 человек и составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31. На территории сербского автономного края Косово и Метохия зарегистрированы 108 случаев инфекции, один человек умер. В соседней Боснии и Герцеговине число заразившихся достигло 410, 12 из них скончались, еще 17 человек выздоровели. В Черногории число заразившихся достигло 115, один человек умер, под санитарным надзором находятся 6 262 человека.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСербияВучич, АлександарПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Путин продлил нерабочие дни, врач онкоцентра заразился. Главное о коронавирусе за 2 апреля
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС