Эксперт: коронавирус лишь ускорил существующую тенденцию к разъединению мира

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса дала толчок тенденциям по разъединению мира, которые наблюдались и до этого. Такое мнение в четверг на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате выразил директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Происходящее ничего принципиально нового не внесло, но ярко подчеркнуло те процессы, которые начались раньше. То есть эпидемия не породила импульс к разъединению, она просто сделала его очевидным и безальтернативным, потому что иного пути, кроме изоляции, в случае подобного бедствия просто нет. И все охотно за это ухватились", - сказал он.

Как отметил Лукьянов, намеченные ранее тенденции ускорились на фоне пандемии "и в плане экономической взаимозависимости, и в плане отношений государства и гражданина, и с точки зрения функционирования международных институтов".

Китай против США

По мнению эксперта, Китай начинает использовать "назидательные интонации" по отношению к другим государствам как страна, которая справилась лучше других со вспышкой коронавируса.

"Китай будет вести себя качественно иначе. Это не означает какую-то суперагрессивность и желание немедленно занять место мирового гегемона, это совершенно не в китайских традициях, - продолжил аналитик. - На первом этапе кризиса Китай ощутил, скажем так, недостаточную солидарность мира. Китай очень хорошо запомнит те страны, которую эту солидарность не проявили <...> Теперь можно ожидать, что Китай будет себя вести более напористо во всех смыслах".

В то же время, отметил Лукьянов, имиджу США нанесен ущерб на фоне недостаточных мер по борьбе с пандемией. Однако США были, есть и еще на долгое время останутся "крупнейшей мировой державой и важнейшим фактором", добавил он. "В этой ситуации возникает серьезный риск острого столкновения, уже теперь достаточно лобового, но пока, конечно, не военного, между более уверенным в себе Китаем и менее уверенными в себе Соединенными Штатами. Это всегда очень неблагоприятное сочетание для международных отношений", - предостерег Лукьянов.

Будущее ЕС

Говоря о последствиях пандемии для стран Евросоюза, Лукьянов обратил внимание на то, что наиболее пострадавшим государствам ЕС "не на что больше рассчитывать, кроме как на массированную европейскую помощь после этого кризиса".

"Не думаю, что можно ожидать распада Евросоюза, потому что это была бы катастрофа, масштаб которой очень трудно оценить и понять, - отметил он. - Но то, что эта интеграция никогда не будет такой, как прежде, будут запущены процессы, которые приведут к совершенно новой модели, очевидно".

Как заметил эксперт, евроскептики замолчали, когда Евросоюз переживает "судьбоносный момент".

О планах "Валдая"

Как рассказал в ходе конференции председатель совета Фонда "Валдая" Андрей Быстрицкий, в текущих условиях клуб продолжит проведение мероприятий в онлайн-формате, традиционная большая конференция намечена на по-прежнему осень. "Ее проблематика - это большой вопрос. Едва ли это будет климат, как мы предполагали некоторое время назад. Это, скорее всего, будут проблемы, которые в течение нескольких лет поднимаются валдайским клубом: изменение мира, изменение порядка", - отметил он.

"На следующей неделе у нас будет мини-конференция, связанная с медицинскими проблемами. Также будет мероприятие, связанное с пониманием и осмыслением Второй мировой войны в современном политическом дискурсе, двусторонние встречи онлайн", - поделился планами Быстрицкий.

Лукьянов в свою очередь сообщил, что "Валдай" в апреле планирует выпустить доклад о возможных последствиях сложившейся на фоне пандемии обстановки.