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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве впервые умер от коронавирусной инфекции пациент моложе 40 лет

У него была артериальная гипертензия и ожирение

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пациент 39 лет с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции 1 апреля в Москве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Вчера вечером у нас умер пациент <...> Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома", - написал Проценко, уточнив, что написал об умершем после заключения патологоанатомического исследования.

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Все ранее умершие с коронавирусной инфекцией в столице были старше 55 лет.

Как уточнили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, помимо положительного диагноза на новую коронавирусную инфекцию, у умершего была подтверждена двусторонняя пневмония. Кроме того, пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней, у него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

"На данный момент в Москве зарегистрировано 2 475 случаев коронавируса, 140 человек выздоровели и выписались из больниц. Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции", - заключили в оперштабе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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