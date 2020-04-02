В Москве впервые умер от коронавирусной инфекции пациент моложе 40 лет

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Пациент 39 лет с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции 1 апреля в Москве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Вчера вечером у нас умер пациент <...> Пациент 39 лет, с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома", - написал Проценко, уточнив, что написал об умершем после заключения патологоанатомического исследования.