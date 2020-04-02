Петербург сохранит принятые из-за коронавируса ограничительные меры до 30 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Ограничительные меры, связанные с передвижением по городу и режимом работы городских предприятий из-за коронавируса, продлят в Санкт-Петербурге до 30 апреля. Об этом в четверг сообщил губернатор города Александр Беглов.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней.

"Все принятые ранее в Петербурге меры сохраняются в связи с продлением нерабочих дней до 30 апреля", - процитировали губернатора в пресс-службе администрации города. По словам Беглова, решения об изменении сроков действия ограничений могут быть приняты по результатам мониторинга ситуации. Все поступающие данные анализирует созданная рабочая группа по организации медицинской помощи.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.

Ограничительные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор Санкт-Петербурга пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тысяч рублей. Остальным предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси. Также в постановлении губернатора Александра Беглова указано, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектов санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению главы города, дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.