Аксенов: проезд по Крымскому мосту из-за коронавируса не запрещен

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Проезд через посты на Крымском мосту, выставленные с четверга для проверки водителей из-за распространения коронавируса, не запрещен, хотя введены ограничения, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов в среду сообщил о введении с 00:00 четверга, 2 апреля, на территории Крыма карантина. На Крымском мосту при въезде на полуостров выставлены посты, где у всех водителей с помощью тепловизоров проверяют температуру. Разрешен проезд жителям Крыма, а также гражданам РФ, имеющим собственность в республике.

"Никакого ограничения свободы нет, мы уже всем сказали 150 раз, - ответил Аксенов на вопрос телеведущего Евгения Попова, имеют ли право регионы вводить ограничительные меры, связанные с запретом на передвижение. - Лучший рецепт борьбы с вирусом - это находиться дома и не общаться, не контактировать в течение всего периода. При этом мы говорим, что все, кто имеет собственность, граждане других регионов РФ, имеющие собственность на территории Республики Крым, также пропускаются".

Аксенов отметил, что действует ряд ограничений на проезд в Крым. "Если [водитель] не может объяснить, для чего и с какой целью едет на полуостров, при том, что отели закрыты и все туристы выезжают, конечно, мы рекомендуем развернуться и вернуться назад. Сегодня было "завернуто" не больше десяти автомобилей. При этом все грузовые автомобили с грузами пропускаются без исключения, автобусное сообщение прекращено. Очереди на мосту, на данный момент, нет", - добавил глава региона.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 3 063 человек, из них на самоизоляции - 2 935 человек, в стационарах - 68 человек, в обсерваторах - 13 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заразившихся удовлетворительное. Первый заразившийся в Крыму был выявлен 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.