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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В РПЦ считают, что не нужно слушать священников, отрицающих опасность коронавируса

Митрополит Волоколамский Иларион уточнил, что такие священники заблуждаются и ошибаются

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Священники, отрицающие опасность коронавируса, заблуждаются, сказал в четверг в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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"Если священники отрицают опасность вируса или если священники выступают против того, что говорит патриарх [Кирилл], то, конечно, нужно слушать не этих священников, а патриарха. Если вам священники говорят, что нет никакой опасности, то эти священники заблуждаются и ошибаются", - сказал митрополит, отвечая на вопросы верующих.

Русская православная церковь по возможности старается освобождать от служб пожилых священнослужителей в связи с распространением коронавируса нового типа, но в приходах, в которых есть только один священник, они будут продолжать службы. 

"Конечно, будем стараться там, где это возможно, освобождать от служб пожилое духовенство. Проблема в том, что есть приходы, где один священник, где его некем заменить. И тогда этот священник будет продолжать служить. Это будет его исповеднический подвиг", - сказал митрополит, отвечая на вопросы верующих.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса, продлено также требование соблюдать обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса до его особого благословения и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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