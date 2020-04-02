В РПЦ считают, что не нужно слушать священников, отрицающих опасность коронавируса

"Если священники отрицают опасность вируса или если священники выступают против того, что говорит патриарх [Кирилл], то, конечно, нужно слушать не этих священников, а патриарха. Если вам священники говорят, что нет никакой опасности, то эти священники заблуждаются и ошибаются", - сказал митрополит, отвечая на вопросы верующих.

Русская православная церковь по возможности старается освобождать от служб пожилых священнослужителей в связи с распространением коронавируса нового типа, но в приходах, в которых есть только один священник, они будут продолжать службы.

"Конечно, будем стараться там, где это возможно, освобождать от служб пожилое духовенство. Проблема в том, что есть приходы, где один священник, где его некем заменить. И тогда этот священник будет продолжать служить. Это будет его исповеднический подвиг", - сказал митрополит, отвечая на вопросы верующих.

2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавируса, продлено также требование соблюдать обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса до его особого благословения и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии.