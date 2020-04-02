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Пандемия коронавируса нового типа

Рошаль призвал сообщество предпринимателей помочь системе здравоохранения

Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии также обеспокоен финансовыми трудностями, которые могут возникнуть у медучреждений из-за переформатирования под работу в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава Национальной медицинской палаты, президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль призвал предпринимателей при наличии возможности помочь системе здравоохранения в условиях распространения коронавируса.

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"Я обращаюсь сегодня к сообществу предпринимателей: повернитесь, пожалуйста, лицом - те, кто может. Я знаю, что некоторые богатые люди жертвуют деньги, я знаю, например, город есть Ковров во Владимирской области, и там есть организация, которая шила до этого матрасы. <…> Они перестроили обычное свое производство и сейчас где-то 20 000 масок и где-то 5 000 костюмов бесплатно передали в медицинские учреждения Владимирской области", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

Рошаль также выразил беспокойство в связи с финансовыми трудностями, которые могут возникнуть у медицинских учреждений из-за переформатирования под работу в условиях распространения коронавируса. "Мы сейчас не занимаемся плановой хирургией, ограничили госпитализацию, а это значит, так как мы финансируемся за счет ОМС, мы можем себя не оправдать, не [сможем себя] содержать, и [придется] влезать в долги. <…> Правительство делает усилия в этом плане, но, я думаю, можно делать еще больше. Эту проблему надо будет закрыть", - пояснил он.

Рошаль также отметил, что врачам приятно слышать слова благодарности от президента и от народа. "Я очень рад, что сегодня российские врачи не подвели российский народ, несмотря на определенные сложности. Очень надеюсь, что эта горькая ситуация повернет мнение некоторых россиян, которые подавали [жалобы на врачей] в следственные органы, в суды и сделали врачей виновниками всех бед. Большинство врачей - это честные труженики", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Рошаль, Леонид МихайловичПандемия коронавируса нового типа
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