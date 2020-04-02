Карантин для приезжих и пособия врачам. Регионы РФ вводят новые меры в условиях пандемии

В Саратовской области власти заявили об усилении взаимодействия с муниципальным уровнем, так как на разных территориях - разная ситуация. "Это будет учтено при определении дальнейших ограничительных мер", - заявил глава региона Валерий Радаев.

По такому пути решили пойти и власти Нижегородской области, которая является антилидером Приволжского федерального округа по числу заражений - 25 подтвержденных случаев: чтобы покинуть место проживания, граждане должны оставить заявку на интернет-портале, после чего им придет QR-код. Есть и второй способ: сделать заявку на перемещение вне места жительства по единому номеру "112". Глава Марий Эл Александр Евстифеев сообщил, что правительство республики рассматривает необходимость усиления ограничительных мер, о такой же готовности заявили и власти Калининградской области.

В Новгородской области в ближайшие дни тоже хотят принять меры по ограничению движения иногороднего транспорта, сообщил губернатор Андрей Никитин. "Систему контроля выхода из дома готовьте, пока мы ее в моменте вводить не будем, но все должно быть готово <…> По аналогии c тем, что делает Москва, Татарстан, другие субъекты, Нижегородская область сейчас начала это делать. Просьба понедельник-вторник, чтобы у вас была стопроцентная готовность к принятию решения", - добавил Никитин на оперштабе.

Как сообщил ТАСС глава Калмыкии Бату Хасиков, власти республики готовы применить подобные меры не только к жителям, но и к организациям. "Несмотря на то, что мы все находимся в режиме самоизоляции, тем не менее, граждане не только по уважительной причине... зачастую продолжают находиться на улицах. В связи с этим планируем ввести контроль на улицах, ограничить передвижение личных транспортных средств, при въезде из соседних регионов мы хотим обеспечивать санитарно-медицинский контроль пассажиров и водителей", - сказал он, добавив, что в населенных пунктах Калмыкии будет введена пропускная система.

Чтобы сдержать распространение вируса, власти некоторых регионов обещают усилить требования к жителям, находящимся в режиме самоизоляции и ввести для населения специальные пропуска или разрешения на выход из дома в виде QR-кодов. Как пояснили в пресс-службе врио главы Чувашии, здесь планируется выдача пропусков и разрешений. Подобные меры уже предприняты в Татарстане: для того, чтобы получить спецпропуск на время самоизоляции, нужно отправить СМС-сообщение на короткий номер.

Владимир Путин в четверг объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве пока не удается переломить, несмотря на усилия властей.

ТАСС, 2 апреля. Власти регионов России после того, как президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля, заявили о готовности ввести новые меры по борьбе с коронавирусом. Всех, кто прибывает в Якутию будут помещать на двухнедельный карантин, в Ленинградской области будут доплачивать по 5 тыс. рублей к пособию по безработице, а в ряде регионов введут спецпропуска.

Один из немногих регионов России, где пока не планируется серьезных усилений ограничительных мер - Республика Крым. В Севастополе с середины месяца, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, могут ввести послабления режима. Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия - 1" сообщил, что в республике возможны новые случаи появления вируса в первую очередь у тех людей, кто приехал на полуостров до 18 марта с Украины и из других стран, а также из других регионов РФ. При этом он не назвал других ожидающихся мер кроме продления режима самоизоляции.

Ограничения на дорогах

В некоторых субъектах готовятся к усилению пропускного режима на региональных и федеральных дорогах. Ограничить движение транспорта решили власти всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Карачаево-Черкесии, где нет подтвержденных случаев заражения, на всех стационарных постах уже усилены пропускные меры. А власти Ставропольского края отменили все автобусные рейсы между городами и районами, в Северной Осетии также ограничено движение общественного транспорта, в Дагестане ограничено передвижение на личных автомобилях.

В Ингушетии из трех ежедневных авиарейсов в Москву остался один, в Кабардино-Балкарии число авиарейсов в Москву также сократилось с двух до одного. В Чечне еще ранее было объявлено о приостановке движения поездов и авиарейсов. Глава Республики Рамзан Кадыров накануне в прямом эфире на странице в Instagram заявил, что регионам необходимо дать больше полномочий для оперативного реагирования и по введению запретов для предотвращения распространения нового вида коронавируса. Кадыров также призвал всех жителей, выехавших из Чечни, вернуться домой до 5 апреля, после этого все административные границы будут закрыты.

Власти Якутии, которая занимает второе место на Дальнем Востоке по числу случаев заражения (15), тоже анонсировали новые транспортные ограничения. С 4 апреля двухнедельный карантин должны будут соблюдать все, кто приезжает в республику, в том числе и из других российских регионов. Ранее эта мера распространялась только на прибывающих из-за границы.

"Это связано с тем, что вирус у нас распространяется через въезжающих. Пока что заболевание выявляется у тех, кто какое-то время был вне республики, и тех, кто с ними контактировал. Поэтому наша главная задача - установить карантинный подход во всех аэропортах и на железнодорожных вокзалах", - пояснил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Республика Тыва, в которой еще нет подтвержденных случаев заражения COVID-19, тоже ввела запрет на перемещения между муниципалитетами. Аналогичные меры обсуждали и в Новосибирской области, а также Республике Алтай, где также нет заразившихся. Жители республики, опасаясь пандемии, даже просили закрыть границы региона, однако глава региона Олег Хорохордин пояснил, что это возможно лишь при введении режима чрезвычайного положения руководством страны.

Поддержка медиков и безработных

Одновременно с политикой ограничений власти обещают финансово поддержать тех, кто из-за пандемии вынужден трудиться в круглосуточном режиме, либо, наоборот - потерял работу. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в случае потери работы жители региона смогут обратиться в службу занятости. "К федеральному пособию по безработице Ленинградская область добавит по 5 тыс. рублей. Региональная доплата врачам, работающим с заболевшими коронавирусом, будет выплачиваться на уровне среднего заработка, это примерно 40 тысяч рублей в месяц; аналогичный расчет доплаты сделаем и для среднего медперсонала", - процитировали Дрозденко в пресс-службе правительства области.

Как сообщил ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, он тоже намерен утвердить документ о дополнительных выплатах медработникам, которые борются с коронавирусом. "Кроме дополнительных выплат, сейчас мы серьезно укрепляем материально-техническую базу больниц. На эти цели по моему поручению из резервного фонда дополнительно направлено более 214 млн рублей", - отметил Морозов.

Новые меры поддержки для работающего населения ждут и жителей Удмуртии. Власти разработают механизм, по которому работников старше 65 лет заменят на рабочем месте другими сотрудниками, но при этом сохранят им зарплату. "Я уже дал жесткое указание всем руководителям муниципальных, государственных, унитарных предприятий, всем уровням власти, подведомственных учреждений и организаций, подготовить необходимые документы, механизмы: когда мы человека в возрасте 65 лет и старше, или человека, страдающего хроническими заболеваниями, заменим [на рабочем месте]. При этом с сохранением заработных плат", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов журналистам.

Новые меры для бизнеса

Глава Якутии Айсен Николаев в комментарии ТАСС анонсировал целый список принципиально новых мер поддержки экономики. Для снижения напряженности на рынке труда в регионе будет увеличено финансирование из бюджета на временную занятость работников, повышение квалификации, общественные работы и самозанятость. Власти запретили необоснованно увольнять работников и снижать среднюю зарплату бюджетников. "Будем субсидировать часть затрат, связанных с риском роста цен на завозимое сырье из-за пределов республики", - сказал глава региона.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя выступление президента, отметил, что власть сейчас получает много просьб о помощи. По его словам, региональные власти поддержат предпринимателей, которые в условиях кризиса займутся тем, что нужно Липецкой области. "Сервис по доставке... пошив масок, специальной униформы для медиков, сельское хозяйство, антисептики, средства защиты - все это будет на подъеме, и мы готовы эти направления поддерживать", - сказал он.

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин в эфире телеканала "Россия 24" также отметил, что благодаря расширению полномочий власти получили возможность принимать оперативные решения, чтобы поддержать региональную экономику. "[Те, кому требуется поддержка] это, конечно, индивидуальные частные предприниматели. Те, кто работают за счет зарплаты и на зарплату, это иные отрасли, экономики в том числе, малый и средний бизнес. Мы пытаемся сейчас смоделировать [помощь]", - отметил в телеэфире глава Кубани Вениамин Кондратьев.

В Ростовской области создан региональный штаб по обеспечению социальной и экономической стабильности, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального правительства. "Штаб займется проработкой региональных мер поддержки отраслей экономики и жителей области в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции", - говорится в распространенном сообщении.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, в регионе "определяют перечень мер" для развития экономики в условиях пандемии. О том, что новые меры для поддержки предпринимателей понадобятся и в Крыму, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Рецепта и точного объема средств, который необходим, пока в Крыму нет. Но, тем не менее, подсчет идет, мы общаемся с предпринимателями, министерство экономического развития организовало у себя горячую линию, ресурс предполагает обратную связь, обзвон каждого без исключения, кто обращается по различным вопросам, поэтому один на один с проблемой мы ни одного крымчанина не оставим", - отметил Аксенов.