Телеведущая Опра Уинфри обещала пожертвовать $10 млн на помощь американцам

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Одна из самых известных американских телеведущих - Опра Уинфри - обещала безвозмездно направить $10 млн на помощь американцам во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом Уинфри написала в четверг на своей странице в Twitter..

"Я жертвую $10 млн, чтобы помочь во время пандемии американцам по всей стране и там, где я выросла", - информировала 66-летняя телеведущая, которая родилась в штате Миссисипи, а росла в штатах Милуоки и Теннесси.

Часть пожертвования будет направлена в фонд продовольственной помощи America's Food Fund, об основании которого объявили в четверг актер Леонардо Ди Каприо и вдова основателя американской корпорации Apple Стива Джобса филантроп Лорен Пауэлл Джобс. Фонд будет помогать людям, на которых сильнее всего повлияли экономические последствия ситуации с коронавирусом в мире. Планируются, что продукты, купленные на средства фонда, будут распределяться среди малообеспеченных семей, пожилых людей, безработных и школьников, получавших бесплатные обеды.

Уинфри считается одной из самых знаменитых и богатых публичных персон США. По оценке журнала Forbes, ее состояние равняется примерно $2,7 млрд.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 236,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 648 человек, поправился 8 861.