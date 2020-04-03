Reuters: Трамп вновь сделал тест на коронавирус, результат оказался отрицательным

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление лечащего врача Трампа Шона Конли.

Врач отметил, что для анализа использовался новый экспресс-тест, благодаря чему результат удалось определить уже через 15 минут. "Он здоров, симптомов [заболевания, вызываемого коронавирусом] нет", - приводит Рейтер слова Конли.

Первый тест на коронавирус Трамп прошел 14 марта. На следующий день Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.