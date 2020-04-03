Самолет с россиянами из Латинской Америки прибудет в Москву утром

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur air, вывозящий граждан России из Перу и Бразилии, должен прибыть в аэропорт Шереметьево в пятницу в 11:22. Об этом говорится в публикации на странице посольства России в Перу.

"На борту воздушного судна Boeing 777-300ER находятся 315 пассажиров, включая одного младенца, а также кот и собака", - сообщают дипломаты.

В рамках договоренностей Росавиации, Ростуризма и МИД о мероприятиях по возврату в Россию соотечественников, испытывающих трудности с возвращением на родину, Azur Air направила в Латинскую Америку воздушное судно. Самолет вылетел из России 1 апреля. На следующий день он забрал из Рио-де-Жанейро 82 пассажиров и направился в Перу, где на борт поднялись остальные пассажиры. Перед посадкой все они прошли санитарный контроль, уточняет посольство.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. С апреля здесь ожидают резкий рост числа заболеваний, связанных с заражением коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Перу достигло 1414 человек, зафиксировано 47 летальных исходов. В середине марта глава государства Мартин Вискарра объявил в стране чрезвычайное положение, которое подразумевает закрытие государственных границ. Позднее руководство республики приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения инфекции.