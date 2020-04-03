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Пандемия коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка порекомендовал горожанам прикрывать лицо банданой на улице

Для этого также можно использовать шарф или косынку, отметил Билл де Блазио

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти американского города Нью-Йорка рекомендовали населению при отсутствии маски прикрывать лицо платком или косынкой на улице или вблизи людей, чтобы снизить опасность заражения новым коронавирусом. Об этом объявил в четверг мэр мегаполиса Билл де Блазио на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Twitter.

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"Для этого можно использовать шарф или косынку. Можно пользоваться тем, что изготавливается в домашних условиях, например, банданой", - уточнил де Блазио.

Президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о переоборудовании конференц-центра "Джекоб Джавитс" на Манхэттене в военный госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. коек. Как уточнил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, первоначально планировалось размещать на этом объекте пациентов без коронавируса. Теперь, учитывая скорость распространения заболевания, вызываемого коронавирусом, в "Джекоб Джавитсе" будут оказывать помощь зараженным коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк возросло за сутки с 83 712 до 92 381, количество летальных исходов за сутки составило 432, достигнув суммарно 2 373. Доля штата в числе умерших от коронавируса в США превысила 40%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 238,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 758 человек, поправились 8 889.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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