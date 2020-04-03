{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с пандемией

Документ был принят консенсусом без голосования

ООН, 3 апреля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию по "глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ был принят консенсусом без голосования, сообщили ТАСС в пресс-службе председателя Генассамблеи.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В резолюции страны ООН призвали "активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии, смягчения ее последствий и одержания над ней победы, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения".

Резолюция также подчеркивает центральную роль ООН в преодолении кризиса и призывает генсека организации мобилизовать скоординированные усилия всех стран.

В то же время документ никак не затрагивает вопросы смягчения санкций или приостановки военных конфликтов - меры, к которым ранее призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Более 2,2 тыс. сотрудников МЧС перевели на дистанционный режим работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС