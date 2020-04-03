Генассамблея ООН приняла резолюцию по объединению усилий в борьбе с пандемией

ООН, 3 апреля. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию по "глобальной солидарности в борьбе с коронавирусным заболеванием". Документ был принят консенсусом без голосования, сообщили ТАСС в пресс-службе председателя Генассамблеи.

В резолюции страны ООН призвали "активизировать международное сотрудничество в целях сдерживания пандемии, смягчения ее последствий и одержания над ней победы, в том числе путем обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, а также на основе применения соответствующих руководящих принципов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения".

Резолюция также подчеркивает центральную роль ООН в преодолении кризиса и призывает генсека организации мобилизовать скоординированные усилия всех стран.

В то же время документ никак не затрагивает вопросы смягчения санкций или приостановки военных конфликтов - меры, к которым ранее призывал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.