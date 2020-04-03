Трамп подпишет указ для борьбы со спекулянтами, скупающими средства защиты

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, направленный на борьбу со спекулянтами, которые массово скупают в стране средства индивидуальной защиты на фоне пандемии, а затем продают их по завышенной цене за рубеж. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Белом доме координатор по вопросам применения закона о производстве продукции военного назначения Питер Наварро.

"Появляется черный рынок, на котором люди делают ставки на покупку различных средств индивидуальной защиты, в результате чего цены растут. И знаете, куда все это уходит? То, что производится внутри страны, идет на экспорт", - рассказал он.

"Когда президент Трамп услышал об этом, он сказал, что такого больше не будет, пока он руководит [страной]", - отметил Наварро. "Так что завтра мы задействуем указ, который даст полномочия Иммиграционно-таможенной службе [при Министерстве внутренней безопасности США] при содействии почтовых служб и служб экспресс-доставки, таких как UPS, разобраться с этим вопросом", - сообщил координатор Белого дома.

"Мы нещадно будем это пресекать. И я обращаюсь к тем, кто скупает [средства индивидуальной защиты], и брокерам, которые пытаются заработать на страданиях людей в этой стране и во всем мире: это должно прекратиться. Если у вас есть эти запасы, вам надо взять телефон и звонить не кому-то в другие страны, а позвонить в Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и сказать, что у нас есть определенные товары, мы отдадим их вам по справедливой цене, и на этом покончить с этим", - заявил Наварро.

В четверг президент США Дональд Трамп воспользовался чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), чтобы обеспечить приобретение федеральными властями у компании 3M необходимого количества респираторов типа N95. До этого глава Белого дома в рамках этого же закона подписал распоряжение, призванное обеспечить шесть американских компаний, в числе которых General Electric, материалами, необходимыми для создания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее Трамп задействовал закон, чтоб обязать американскую General Motors (GM) ускорить темпы производства таких аппаратов.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 242 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5,8 тыс. человек.