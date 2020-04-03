Жители Нью-Йорка бесплатно предоставили жилье пассажирам, не попадающим на рейс в Москву

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Русскоязычные жители Нью-Йорка готовы бесплатно предоставить свое жилье соотечественникам, не попадающим из-за отсутствия мест на рейс компании "Аэрофлот" в Москву 3 апреля. Сразу несколько объявлений о желании таким образом помочь оказавшимся в трудной ситуации пассажирам было размещено в последние несколько дней в социальных сетях.

С подобной просьбой в четверг обратился к русскоязычным американцам и Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США. "В настоящее время в аэропорту Нью-Йорка находятся наши соотечественники, которые не могут улететь в Москву. Первый самолет сможет вывезти большинство из них только завтра, 3 апреля, но, к сожалению, всех забрать не получается - желающих больше, чем мест, - говорится в обращении. - Если у кого-то из вас есть возможность предоставить комнату или спальное место некоторым пассажирам на сутки или даже несколько дней, то мы были бы вам крайне благодарны". По данным КСОРС, "в группе, которая не может вылететь первым рейсом, есть семейные пары, родители с детьми, студенты и одинокие пассажиры".

Как сообщила ТАСС председатель КСОРС США Елена Брэнсон, в первые же минуты после размещения на сайте организации этого заявления, сразу четверо соотечественников предложили свою помощь. "К нам поступают звонки и письма из Нью-Йорка, штата Коннектикут - кто-то готов разместить одного человека, освободив для него комнату, кто-то берет целую семью, и это в первые минуты после того, как мы опубликовали просьбу", - подчеркнула Брэнсон. Кроме того, по ее словам, в КСОРС обращаются и жители других, более отдаленных штатов, которые готовы перечислить деньги на размещение пассажиров в гостиницах. "Мы не ожидали, что наши люди так быстро, искренне и с такой отзывчивостью воспримут просьбу о помощи", - сказала председатель КСОРС.

Отмененные рейсы

По данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, на рейс по маршруту Нью-Йорк - Москва, организованный 3 апреля для вывоза из США граждан России, "правом приоритетной посадки смогут воспользоваться пассажиры, ранее оформившие билеты на отмененный рейс 30 марта". "При наличии свободных мест на рейс смогут зарегистрироваться пассажиры с билетами на рейс 31 марта", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте диппредставительства.

Ранее генеральное консульство РФ в Нью-Йорке предоставило возможность остановиться в гостинице почти 50 россиянам, которые ранее не смогли вылететь в Москву.

Компания "Аэрофлот" отменила часть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа в связи с ограничением на прилеты в аэропорт Шереметьево. Как сообщила в понедельник Росавиация, граждане РФ со вторника смогут прилететь в Москву из-за границы только в указанную воздушную гавань и только в количестве не более 500 человек в сутки.

По данным корр. ТАСС, следующий самолет, который сможет вывезти соотечественников на родину, вылетит из Нью-Йорка в Москву не ранее 7-8 апреля, если компании "Аэрофлот" не удастся договориться о дополнительном рейсе.