СМИ: Токио хотел бы с июля возобновить безвизовые обмены с Курилами

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии хотело бы с июля возобновить программу безвизовых обменов с жителями южной части Курил, однако будет учитывать непростую ситуацию с распространением нового коронавируса. В любом случае при согласовании с российской стороной Токио намерен отменить такие поездки в мае и июне, сообщила в пятницу газета "Иомиури" .

Под угрозой, по данным издания, оказалось и проведение церемонии по случаю начала российского-японского Года региональных и побратимских обменов, которую предполагалось провести в середине следующего месяца в Саппоро - административном центре самого северного японского острова Хоккайдо.

Представители двух стран, как сообщало ранее информационное агентство Киодо, перевели сейчас в электронный режим консультации, связанные с организацией безвизовых обменов с южной частью Курильских островов. Очередной раунд согласования графика таких поездок граждан обеих стран должен был пройти в России 12 марта. Однако из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение перевести эту встречу в цифровой формат.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

В Японии к настоящему времени выявлено почти 3,5 тыс. заражений новым коронавирусом, Свыше 80 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии.