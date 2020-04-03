{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Токио хотел бы с июля возобновить безвизовые обмены с Курилами

Однако, будет учитываться ситуация с распространением коронавируса

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Японии хотело бы с июля возобновить программу безвизовых обменов с жителями южной части Курил, однако будет учитывать непростую ситуацию с распространением нового коронавируса. В любом случае при согласовании с российской стороной Токио намерен отменить такие поездки в мае и июне, сообщила в пятницу газета "Иомиури".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Под угрозой, по данным издания, оказалось и проведение церемонии по случаю начала российского-японского Года региональных и побратимских обменов, которую предполагалось провести в середине следующего месяца в Саппоро - административном центре самого северного японского острова Хоккайдо.

Представители двух стран, как сообщало ранее информационное агентство Киодо, перевели сейчас в электронный режим консультации, связанные с организацией безвизовых обменов с южной частью Курильских островов. Очередной раунд согласования графика таких поездок граждан обеих стран должен был пройти в России 12 марта. Однако из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение перевести эту встречу в цифровой формат.

Программа безвизовых обменов согласовывается сторонами на ежегодной основе, а сами поездки обычно осуществляются с мая по октябрь. Они начались с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

В Японии к настоящему времени выявлено почти 3,5 тыс. заражений новым коронавирусом, Свыше 80 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии.

 

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Сингапуре впервые подтверждена передача коронавируса от бессимптомных носителей
Подчеркивается, что именно поэтому важно социальное дистанцирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС