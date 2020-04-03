Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции жилых помещений

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить дезинфекцию жилых помещений с помощью средств на основе спирта или хлора во время вспышки коронавирусной инфекции. Соответствующие рекомендации опубликованы в пятницу на сайте ведомства.

"Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует обрабатывать с мылом дверные ручки либо использовать антисептик на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащий раствор. Отмечается, что после обработки дверных ручек необходимо обязательно вымыть руки с мылом.

Также в Роспотребнадзоре рекомендуют протирать выключатели, ручки шкафов, спинки стульев, поверхности столов, бытовую технику, обрабатывать смесители, раковины, туалетные принадлежности.

Отмечается, что в случае, если в доме все здоровы, это достаточно делать один раз в день или через день. Если же в доме есть больной человек, обрабатывать выключатели, дверные ручки и иные поверхности нужно после каждого контакта.