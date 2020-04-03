СМИ: в Токио будут размещать в отелях заразившихся коронавирусом с легкими симптомами

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация японской столицы будет переводить зараженных новым коронавирусом со слабыми симптомами заболевания в гостиницы, чтобы высвободить в госпиталях места для тяжелобольных. В настоящее время токийские власти уже договорились с отелями о размещении там нескольких сотен человек, сообщила в пятницу газета "Иомиури" . Всего же администрация столичной префектуры намерена получить для таких целей порядка тысячи номеров в гостиницах.

В настоящее время в госпиталях Токио находятся около 630 пациентов, заразившихся новым коронавирусом. У подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме или вообще без симптомов. В то же время стационары в больницах заполнены примерно на 90%, что может создать большие проблемы при нарастании числа заражений.

Пациентов с легкими симптомами в принципе разрешено выписывать из госпиталей для домашнего лечения. Однако в случае угрозы заражения родственников власти все же предпочитают перемещать их в отели, где под такие цели предполагается снимать целые изолированные корпуса. Это рассматривается и как мера финансовой поддержки гостиничного бизнеса, который несет сейчас большие потери из-за переноса токийской Олимпиады на будущий год и резкого сокращения числа постояльцев из-за угрозы нового коронавируса.

Токио лидирует сейчас в Японии по числу зараженных. Накануне их число подскочило в столице на рекордные 97 человек. Общее число зараженных в Токио превысило 680 человек.

Всего в Японии к настоящему времени выявлено почти 3,5 тыс. заражений новым коронавирусом, свыше 80 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии