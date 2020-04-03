{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Токио будут размещать в отелях заразившихся коронавирусом с легкими симптомами

Всего в Японии выявлено почти 3,5 тыс. заражений

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация японской столицы будет переводить зараженных новым коронавирусом со слабыми симптомами заболевания в гостиницы, чтобы высвободить в госпиталях места для тяжелобольных. В настоящее время токийские власти уже договорились с отелями о размещении там нескольких сотен человек, сообщила в пятницу газета "Иомиури". Всего же администрация столичной префектуры намерена получить для таких целей порядка тысячи номеров в гостиницах.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В настоящее время в госпиталях Токио находятся около 630 пациентов, заразившихся новым коронавирусом. У подавляющего большинства заболевание протекает в легкой форме или вообще без симптомов. В то же время стационары в больницах заполнены примерно на 90%, что может создать большие проблемы при нарастании числа заражений.

Пациентов с легкими симптомами в принципе разрешено выписывать из госпиталей для домашнего лечения. Однако в случае угрозы заражения родственников власти все же предпочитают перемещать их в отели, где под такие цели предполагается снимать целые изолированные корпуса. Это рассматривается и как мера финансовой поддержки гостиничного бизнеса, который несет сейчас большие потери из-за переноса токийской Олимпиады на будущий год и резкого сокращения числа постояльцев из-за угрозы нового коронавируса.

Токио лидирует сейчас в Японии по числу зараженных. Накануне их число подскочило в столице на рекордные 97 человек. Общее число зараженных в Токио превысило 680 человек.

Всего в Японии к настоящему времени выявлено почти 3,5 тыс. заражений новым коронавирусом, свыше 80 человек умерли, около 70 находятся в тяжелом состоянии

Теги
ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полиция Австралии расследует вспышку коронавируса на борту круизного судна Ruby Princess
Среди 2,7 тыс. пассажиров судна были выявлены более 600 случаев заражения коронавирусом нового типа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС