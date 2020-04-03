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Пандемия коронавируса нового типа
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Открыта онлайн-регистрация частных лабораторий, планирующих исследования по COVID-19

Исследования могут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор уведомил об открытии онлайн-формы для внесения в реестр частных лабораторий, которые планируют проводить тестирования по коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в целях реализации поручения правительства Российской Федерации <...> по повышению доступности тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) для граждан предоставляет возможность лабораториям частной формы собственности включиться в данную работу. Для составления реестра лабораторий частной формы собственности, планирующих исследования на COVID-19, открыта онлайн-форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследования могут проводить только лаборатории, имеющие разрешение на работу с III-IV группой патогенности, а также персонал, прошедший инструктаж и давший согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности. В ведомстве добавили, что исследования допускается проводить только лицам без признаков инфекционного заболевания, которые не находятся в прямом контакте с инфицированными новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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