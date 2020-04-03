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Пандемия коронавируса нового типа

В регионах ДФО на время карантина отменили штрафы и пени при оплате услуг ЖКХ

В правительстве Забайкальского края считают, что это поможет снизить финансовую нагрузку на жителей региона
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© Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Приморский край на время эпидемии коронавируса отменил пени и штрафы при оплате за коммунальные услуги, а Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) временно отказалась от отключения отопления и горячей воды должникам - социально значимым объектам, а также от начисления штрафов за не вовремя оплаченные услуги. Забайкальский фонд капремонта также временно отменил начисление пени, сообщили в пятницу пресс-службы ДГК и правительств регионов Дальнего Востока.

"Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет", - сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Похожие меры принял Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов, который не будет начислять пени за несвоевременную и неполную оплату взносов, сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края. Это поможет снизить финансовую нагрузку на жителей региона. Решение об отмене взносов в капремонт здесь пока не принято.

ДГК, в свою очередь, с 30 марта не будет отключать теплоснабжение и горячее водоснабжение социально значимым объектам-должникам, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, предприятие с 1 апреля приостанавливает начисление штрафов за несвоевременную оплату отопления и горячего водоснабжения. "Однако, компания обращает внимание на то, что штрафные санкции, начисленные за предыдущие периоды, так же, как и просроченная задолженность за оказанные услуги отопления и горячего водоснабжения, подлежит обязательной оплате", - сообщила пресс-служба ДГК.

Теги
РоссияПриморский крайЗабайкальский крайХабаровский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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