Росгвардия вместе с Роспотребнадзором тестирует сотрудников на коронавирус

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Росгвардия совместно с Роспотребнадзором в случае необходимости тестирует сотрудников ведомства на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

"В целях своевременной диагностики заболевания организовано взаимодействие с центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора России для первичного исследования биологических материалов на наличие СOVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что личный состав обеспечивается необходимыми индивидуальными средствами защиты и личной гигиены. При прибытии на службу сотрудники и военнослужащие обязательно проходят процедуру измерения температуры тела. Коме того, подчеркнули в пресс-службе, по решению директора ведомства Виктора Золотова создан и работает оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции в войсках.

"Подобные оперативные штабы действуют в округах, военных институтах, соединениях, воинских частях и иных организациях, непосредственно подчиненных главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ", - заключили в Росгвардии.