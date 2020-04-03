В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Башкирии могут смягчить при благополучном развитии ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу на совещании глава региона Радий Хабиров.

"Мы исходим из того, что самоизоляция на этой неделе действует, на следующей неделе действует. Посмотрим по ситуации, возможно, мы его демократизируем, по мере необходимости, сейчас все решения возложены на нас", - сказал Хабиров.

Режим полной самоизоляции в Башкирии ввели 31 марта. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 10 человек, троих из них выписали из больницы.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года. Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.