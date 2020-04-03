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Пандемия коронавируса нового типа

В Башкирии могут демократизировать режим самоизоляции

В регионе заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 10 человек, троих из них уже выписали из больницы

УФА, 3 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Башкирии могут смягчить при благополучном развитии ситуации с коронавирусом, сообщил в пятницу на совещании глава региона Радий Хабиров.

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"Мы исходим из того, что самоизоляция на этой неделе действует, на следующей неделе действует. Посмотрим по ситуации, возможно, мы его демократизируем, по мере необходимости, сейчас все решения возложены на нас", - сказал Хабиров.

Режим полной самоизоляции в Башкирии ввели 31 марта. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердили у 10 человек, троих из них выписали из больницы.

Президент России Владимир Путин 2 апреля подписал указ о продлении нерабочих дней до 1 мая 2020 года. Субъекты Федерации вправе самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия коронавируса нового типа
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