Студенты медвузов Дальнего Востока подключились к борьбе с распространением коронавируса

ТАСС, 3 апреля. Студенты и ординаторы медицинских вузов и техникумов Дальнего Востока включились в работу по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Как сообщили ТАСС руководители профильных учебных заведений, ребята помогают врачам в инфекционных больницах, осматривают граждан на самоизоляции и просто становятся волонтерами.

Президент России Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах заявил, что борьба с коронавирусом в РФ может потребовать участия непрофильных врачей, преподавателей и студентов медицинских вузов. Он поручил разработать меры по подключению к работе врачей других специальностей, ординаторов, профессоров, а также практикантов и студентов медвузов.

"Сейчас порядка 40 наших студентов и около 100 ординаторов уже задействованы в этой работе, - рассказал ТАСС ректор Тихоокеанского государственного медицинской университета (Владивосток) Валентин Шуматов. - Часть работает на горячей лини Центра медицины катастроф, волонтеры-медики работают в крупных больницах, где измеряют температуру у врачей и передают посылки пациентам от родных. Также наши студенты работают во всех поликлиниках Владивостока, где проводят осмотры находящихся на обязательной самоизоляции граждан, вернувшихся из-за рубежа".

По словам ректора Дальневосточного государственного медицинского университета (Хабаровск) Константина Жмеренецкого, студенты и ординаторы вуза также привлекаются к работе в разных лечебных учреждениях Хабаровского края в нынешних условиях пандемии. "В оказании медицинской помощи участвуют около 140 наших ординаторов. Из них пять ординаторов работают в больнице, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией в Хабаровске. Они на месте прошли соответствующее обучение, получили необходимый инструктаж. Там же работают несколько наших преподавателей", - сказал ТАСС Жмеренецкий.

К работе также привлекли студентов четвертых-пятых курсов, которые работают медицинскими сестрами и братьями в больницах, в скорых, в реанимациях в Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре и в поселениях районов. В резерве есть группа из 100 студентов, которые пока не задействованы в этой работе, но могут быть привлечены в случае обострения ситуации. Учеба для них ведется дистанционно, выполнением заданий обучающиеся занимаются до или после работы.

"В Якутске насчитывается 56 волонтеров-медиков, из них 11 работают в обсерваторе, пять ребят задействовано в поликлиниках Якутска. Они из Медицинского института СФВУ и Якутского медицинского колледжа", - сообщил ТАСС первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии Александр Сусоев. Присоединились к профилактике распространения коронавируса и 252 ординатора всех специальностей Амурской государственной медицинской академии. Как сообщается на сайте вуза, они совместно с врачами проводят профилактические мероприятия, ведут прием пациентов, проводят разъяснительные беседы с населением и обслуживают вызовы.