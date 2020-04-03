{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Президент Буркина-Фасо помиловал более 1 200 заключенных для борьбы с пандемией

Под помилование не попали осужденные за терроризм и члены организованных преступных группировок

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе помиловал более 1 200 заключенных в целях противодействия распространению коронавируса нового типа в тюрьмах страны. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр связи, ответственный за отношения с парламентом, пресс-секретарь правительства Реми Фюлганс Данджину.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Точное число освобождаемых - 1 207 человек, - приводит его слова южноафриканская новостная служба News24. - Учитывался возраст каждого заключенного, состояние его здоровья, а также тот факт, что осужденный уже отбыл половину своего срока". Министр подчеркнул, что под помилование не попали осужденные за терроризм и члены организованных преступных группировок.

В тюрьмах Буркина-Фасо отбывают наказание 7 621 заключенных. Ранее власти запретили их родственникам и знакомым посещать тюрьмы в связи с пандемией.

На текущий день в Буркина-Фасо выявлено 288 человек, инфицированных новым коронавирусом, 16 человек умерли. Это самый высокий показатель среди стран Западной Африки.

Теги
Буркина-ФасоКаборе, Рок Марк КристианПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Минобороны заявило о готовности авиации для отправки Сербии помощи в связи с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС