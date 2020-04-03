Президент Буркина-Фасо помиловал более 1 200 заключенных для борьбы с пандемией

ПРЕТОРИЯ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе помиловал более 1 200 заключенных в целях противодействия распространению коронавируса нового типа в тюрьмах страны. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр связи, ответственный за отношения с парламентом, пресс-секретарь правительства Реми Фюлганс Данджину.

"Точное число освобождаемых - 1 207 человек, - приводит его слова южноафриканская новостная служба News24. - Учитывался возраст каждого заключенного, состояние его здоровья, а также тот факт, что осужденный уже отбыл половину своего срока". Министр подчеркнул, что под помилование не попали осужденные за терроризм и члены организованных преступных группировок.

В тюрьмах Буркина-Фасо отбывают наказание 7 621 заключенных. Ранее власти запретили их родственникам и знакомым посещать тюрьмы в связи с пандемией.

На текущий день в Буркина-Фасо выявлено 288 человек, инфицированных новым коронавирусом, 16 человек умерли. Это самый высокий показатель среди стран Западной Африки.