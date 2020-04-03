"Норникель" и Потанин выделят 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса

ТАСС, 3 апреля. Компания "Норникель" и ее основной акционер Владимир Потанин выделят 2 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса. Эти средства будут направлены на закупку медицинского оборудования и средств защиты в регионах присутствия компании, а также на помощь некоммерческим организациям и благотворительным фондам, сообщил в пятницу в интервью "Комсомольской правде" президент горно-металлургической компании Владимир Потанин.

Производственные подразделения компании расположены в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края, в Мурманской области и Забайкальском крае. По данным мэрии Норильска, в городе выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией, в обоих случаях болезнь проходит бессимптомно. Всего, по данным Роспотребнадзора, в регионе выявлены 25 случаев заболевания. В Мурманской области - 15 случаев, в Забайкалье - один заразившийся.

"Когда возникла тема самоизоляции, мы провели глубокую ревизию медицинских мощностей в регионах нашего пребывания. В частности, в Норильске. По большинству позиций, таких как маски, гигиенические приборы, препараты и так далее, у нас есть месячный запас или более. Мы его продолжаем пополнять. Выделили дополнительно порядка 230 млн рублей на срочные закупки. Но уже готов следующий перечень - до 500 млн рублей. Думаю, что до конца апреля порядка одного миллиарда рублей мы потратим на создание этого дополнительного запаса", - сказал Потанин.

Также он добавил, что выделил 1 млрд рублей из личных средств на помощь благотворительным фондам и некоммерческим организациям. "Сейчас эти люди, [социально незащищенные слои населения], часто оказываются наедине с бедой. Поэтому для тех фондов, которые с ними работают, мы создали грантовый конкурс "Новое измерение" с общим фондом в 500 млн рублей и размером грантов до 10 млн. И знаете, это оказалось крайне востребованным: всего за один день поступили уже 75 заявок. Другое направление - оперативная поддержка социальных НКО и тех НКО, которые занимаются проектами в сфере культуры. Сейчас всем не до них, но ведь им тоже жить надо", - сообщил он, добавив, что крупному бизнесу "нужно снять часть головной боли с государства".

По его словам, компания помогла в Норильске увеличить число инфекционных больничных коек с 45 до 120. Аналогичные мероприятия были проведены на Кольском полуострове. "До тысячи коек мы можем развернуть в кратчайшие сроки. И еще до 4 тысяч коек - в случае вспышки эпидемии. Через школы, которые в условиях карантина могут быстро переоборудовать под госпитали", - подчеркнул Потанин.