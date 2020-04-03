Памятник Коневу в Праге сняли с пьедестала

ПРАГА, 3 апреля. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, в пятницу сняли с пьедестала. Об этом информировал журналистов пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек.

"Скульптура [маршала, выполненная в полный рост] будет перемещена, - подчеркнул он. - Выполняется постановление муниципалитета от 12 сентября прошлого года".

Памятник Коневу был снят с помощью подъемного крана и уложен на газон за пьедесталом. Муниципальные власти, невзирая на протесты общественности, решили переместить памятник освободителю Праги от нацистов.

Согласно Шрамеку, памятник будет помещен на территории одной из коммерческих фирм, специализирующихся на хранении исторических скульптур. Предполагается, что он может быть установлен в одном из частных музеев Чехии.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.