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Глава АСИ: задачей врио главы Камчатки станет минимизация последствий коронавируса

Светлана Чупшева назвала Владимира Солодова "золотым кадром" агентства и отметила его колоссальный опыт

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Первоочередной задачей Владимира Солодова, назначенного врио губернатора Камчатского края, станет минимизация последствий коронавируса в экономике и социальной сфере. Такое мнение высказала в пятницу ТАСС гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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Биография врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина с поста главы Камчатки, временно исполнять обязанности руководителя региона назначен Владимир Солодов, который с 2018 года возглавлял правительство Якутии. Солодов в 2013-2015 годах был руководителем департамента проектов и практик направления "Молодые профессионалы" АСИ, отвечал за организацию отбора и сопровождения проектов в области развития профессиональных кадров.

"Владимир Солодов - "золотой кадр" АСИ, с колоссальным опытом в том числе на федеральном уровне - он работал и в полпредстве, и в регионе. Он всегда проявлял инициативу и поддерживал проекты в социальной сфере, сфере образования и все лучшее старался на регионы Дальнего Востока распространять. Время сейчас непростое и самое главное - обеспечить минимизацию последствий пандемии коронавируса и в социальной сфере, и в части экономики, безусловно, оказать поддержку бизнесу через принятие региональных мер. Это самые первые задачи, по которым Солодову предстоит принимать решения", - сказала Чупшева.

Она отметила, что АСИ давно и тесно работает с регионами Дальнего Востока, в основном - по повестке развития и поддержки бизнеса, социальным и образовательным проектам. "В принципе, Дальний Восток очень активен в последнее время. Я думаю, что с Владимиром Солодовым интеграция будет максимальная", - добавила собеседница агентства.

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РоссияКамчатский край
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