На Кубани выявили подделку пропуска для перемещения по городу в условиях карантина

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи выявили факт использования поддельного пропуска для свободного перемещения по городу в условиях самоизоляции граждан. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе УВД по городу.

Власти Краснодарского края во вторник приняли решение о введении режима карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Передвижения жителей по территории края в период введения ограничительных мер регулируются с помощью специальных пропусков, которые выдаются по предварительной заявке работникам, чьи организации продолжают работу и волонтерам. Кроме того, для передвижения автотранспорта были введены три вида пропусков.

"Сотрудниками отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи был проверен один из магазинов, где кассир предоставила правоохранителям специальный пропуск для беспрепятственного перемещения к месту работы и обратно в условиях карантина, который вызвал сомнение в подлинности. В ходе проведенных разбирательств сотрудникам полиции 31-летняя местная жительница, являясь работникам магазина, пояснила, что данный пропуск был скачен с интернет сайта администрации Краснодарского края как приложение к постановлению главы администрации Краснодарского края, распечатан на принтере и заполнен шариковой ручкой", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"). Женщине грозит наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.