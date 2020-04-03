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Пандемия коронавируса нового типа

В Ростовской области приостановят междугородние пассажирские перевозки

Такие меры приняты в целях предотвращения распространения коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Пассажирские перевозки в междугородном сообщении приостановят в Ростовской области с 4 апреля в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ростовской области.

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"С 4 апреля 2020 года на территории Ростовской области будут ограничены пассажирские перевозки автомобильным транспортом: приостановлено обслуживание по межмуниципальным маршрутам в междугородном сообщении", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ограничения движения пассажирского транспорта приняты на основании распоряжения губернатора региона в целях повышения эффективности мер по предотвращению распространения нового коронавируса.

"С учетом того, что режим нерабочих дней продлен до 30 апреля, работа пассажирского транспорта, безусловно, будет корректироваться. <…> Задача - мониторить ситуацию и находить гибкие решения, если этого потребуют обстоятельства", - приводит пресс-служба слова главы регионального Минтранса Андрея Иванова. В пресс-службе отметили, что сейчас жители Ростовской области обеспечены альтернативным железнодорожным сообщением.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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