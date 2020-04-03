В Испании от COVID-19 вылечилась 100-летняя женщина

МАДРИД, 3 апреля. /ТАСС/. 100-летняя пациентка вылечилась от коронавируса нового типа в автономном сообществе Астурия. Об этом сообщил в Twitter региональный департамент здравоохранения.

"Сегодня мы очень счастливы, - отмечается в публикации. - Из больницы… была выписана пациентка, у которой был COVID-19". Речь идет о 100-летней женщине, добавили местные власти.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. Всего в королевстве было обнаружено почти 118 тыс. заболевших, 10 935 человек умерли. Таким образом, число инфицированных в Испании превысило количество выявленных случаев в Китае и Италии.

14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.