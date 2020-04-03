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Пандемия коронавируса нового типа

В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 1000

Умерли 52 человека

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусом в Швейцарии выросло за последние сутки на 1036, умерли 52 человека. Об этом сообщило в пятницу Федеральное управление здравоохранения.

"Положительные тесты [на коронавирус] получены к настоящему моменту у 19303 человек, умерли 484 человека", - сообщили в ведомстве общие данные по стране.

По состоянию на 2 апреля в Швейцарии было зафиксировано 18267 случаев заражения коронавирусом и 432 летальных исходов. Первый инфицированный был выявлен в Швейцарии 25 февраля.

Тесты на коронавирус сдали более 145 тысяч жителей страны, в 15% случаев наличие патогена подтвердилось. По информации властей, средний возраст пациентов - 53 года. Согласно опубликованной в пятницу карте распространения инфекции, больше всего болезнь затронула кантон Тичино, граничащий с Италией. В нем на каждые 100 тысяч жителей в среднем приходится по 668 инфицированных. На втором месте находится Женева (530). Далее следуют кантон Во (498) и полукантон Базель-Штадт (433).

Теги
ШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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