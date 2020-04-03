Лайнер "Князь Владимир" в Сочи продлевает отмену круизов по Черному морю до 7 июня

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Круизный лайнер "Князь Владимир" продлил приостановку рейсов до 7 июня 2020 года в связи с продлением ограничительных мер на территории Краснодарского края из-за распространения коронавируса. Сообщение об этом появилось на странице компании "Черноморские круизы" в соцсети Instagram в пятницу.

Власти Краснодарского края 31 марта ввели режим карантина для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса. Исключения составляют походы в магазин или аптеку. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля в ходе обращения к россиянам заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней, а также о том, что региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия по введению режима для борьбы с распространением коронавируса. Как сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев, на территории края планируется продлить карантин еще на неделю.

"Черноморские круизы" отменяет рейсы теплохода "Князь Владимир", запланированные до 07.06.2020, а также останавливает продажу и бронирование туров на рейсы до указанной даты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для туристов, купивших путевки на отмененные рейсы, предлагаются различные варианты компенсаций. Туристы могут аннулировать бронирование, при этом им вернут полную стоимость билетов. Также есть возможность перенести круиз на любую другую дату в навигации 2020 года с сохранением условий бронирования.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадкой.