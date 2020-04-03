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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин: пик пандемии коронавируса не пройден, нужно учитывать самый сложный сценарий

Премьер-министр отметил, что больницы в регионах должны быть полностью готовы к приему заразившихся

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пик распространения коронавируса в России пока не пройден, поэтому нужно учитывать в том числе и самый сложный сценарий развития ситуации. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Понятно, что пик заболеваемости пока не пройден, и нельзя исключать развития событий по самому сложному сценарию", - сказал глава кабмина на совместном заседании в режиме видеоконференции президиума координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин подчеркнул, что больницы в регионах должны быть полностью готовы к приему заразившихся коронавирусом - это касается оборудования, лекарств, медицинских изделий. Он также отметил, что правительство делает все, чтобы затормозить распространение инфекции, в ежедневном режиме принимая решения по поддержке здравоохранения.

Премьер-министр потребовал обеспечить полную безопасность работы медиков при борьбе с коронавирусом. 

"В борьбе с опасной болезнью прежде всего должны быть защищены врачи, медсестры, младший медицинский персонал, которые ежедневно сталкиваются с ней лицом к лицу, самоотверженно выполняют свой профессиональный долг", - указал он. 

Глава кабинета министров также потребовал "сделать все необходимое для безопасной работы медиков, а также контролировать, чтобы региональные больницы были полностью укомплектованы ключевыми на данный момент специалистами". Среди таковых Мишустин назвал "инфекционистов, пульманологов, анастезиологов", на которых "ложится основной объем тяжелейшей работы".

2 апреля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны поблагодарил медиков за самоотверженный труд в борьбе с коронавирусом.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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