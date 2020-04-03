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Стартовал конкурс "Школа блогеров" для школьников из России и СНГ

Победители получат ценные призы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россотрудничество и движение "Сделаем вместе!" проводят международный конкурс "Школа блогеров" для школьников средних и старших классов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в агентстве.

Конкурс начался 1 апреля и завершится 15 июня. "Он ориентирован на учащихся образовательных учреждений России и стран СНГ в возрасте 11-17 лет. Экспертами конкурса выступят популярные блогеры и известные эксперты", - сказали в Россотрудничестве.

Принять участие в конкурсе смогут также учителя и административные работники образовательных учреждений. По словам организаторов, цель конкурса - развить коммуникативные и творческие навыки, развить медиаграмотность, способствовать повышению культуры поведения в интернете у школьников. Чтобы принять в нем участие, необходимо пройти регистрацию на портале движения "Сделаем вместе!".

Участникам предлагается подготовить публикации в социальных сетях на темы: "Победа - одна на всех!", "Здоровый образ жизни - путь к успеху", "Останься дома. Мой личный опыт продуктивной самоизоляции", "Артек 95: от мечты - к реальности".

Победители конкурса получат ценные призы, подарки от партнеров, а также возможность пройти онлайн-курс в "Школе блогеров".

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