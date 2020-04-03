В ЕГЭ по обществознанию не будет заданий по поправке к конституции

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заданий, связанных с поправками к Конституции РФ, в едином государственном экзамене по обществознанию в 2020 году не будет. Об этом в пятницу сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в эфире "Домашнего часа", который Минпросвещения РФ проводит совместно с соцсетью "ВКонтакте".

"В ЕГЭ [по обществознанию] не будет заданий, которые имеют отношения к статьям, в которые вносятся поправки", - сказала Решетникова.

Она отметила, что в экзамене будут вопросы, которые в принципе затрагивают положения Конституции РФ. "Мы просто готовимся к тому, к чему мы готовились все предыдущие годы", - добавила она.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.