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Пандемия коронавируса нового типа
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В ЦВО сообщили, что у воспитателя Пермского суворовского училища выявили COVID-19

В пресс-службе военного округа отметили, что воспитатель находился дома на самоизоляции, а признаки самой инфекции были выявлены по итогам первичного экспресс-теста. В настоящий момент пробы теста направлены в Москву

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Экспресс-тест на коронавирус у одного из воспитателей Пермского суворовского училища дал положительный результат, анализы направлены в Москву для дальнейших исследований. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"2 апреля у одного из воспитателей училища, находившегося на самоизоляции у себя дома, по результатам проведения первичного экспресс-теста диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время взятые у воспитателя пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что воспитатель с 27 марта находился в самоизоляции, не посещал училище и не имел контактов с коллегами и воспитанниками. Сейчас он изолирован в медучреждении. "При этом до 27 марта никаких признаков заражения воспитателя инфекцией в ходе проводимых медиками ежедневно по несколько раз в день со всем личным составом училища диагностических мероприятий в училище не фиксировалось. У близких родственников воспитателя тестирование на заболевание коронавирусом дало отрицательные результаты", - уточнили в округе.

Как пояснили в пресс-службе, учебный процесс в училище спланирован, исключая пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. "Ежедневно несколько раз в день медиками проводятся диагностические мероприятия со всеми находящимися в училище воспитателями и суворовцами. Там в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств", - добавили в ЦВО.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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