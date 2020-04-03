В ЦВО сообщили, что у воспитателя Пермского суворовского училища выявили COVID-19

"2 апреля у одного из воспитателей училища, находившегося на самоизоляции у себя дома, по результатам проведения первичного экспресс-теста диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время взятые у воспитателя пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Экспресс-тест на коронавирус у одного из воспитателей Пермского суворовского училища дал положительный результат, анализы направлены в Москву для дальнейших исследований. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В пресс-службе добавили, что воспитатель с 27 марта находился в самоизоляции, не посещал училище и не имел контактов с коллегами и воспитанниками. Сейчас он изолирован в медучреждении. "При этом до 27 марта никаких признаков заражения воспитателя инфекцией в ходе проводимых медиками ежедневно по несколько раз в день со всем личным составом училища диагностических мероприятий в училище не фиксировалось. У близких родственников воспитателя тестирование на заболевание коронавирусом дало отрицательные результаты", - уточнили в округе.

Как пояснили в пресс-службе, учебный процесс в училище спланирован, исключая пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. "Ежедневно несколько раз в день медиками проводятся диагностические мероприятия со всеми находящимися в училище воспитателями и суворовцами. Там в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств", - добавили в ЦВО.