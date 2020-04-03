В Японии суточный прирост заражений коронавирусом впервые превысил 300 случаев

ТОКИО, 3 апреля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило 325, общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 3 813. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.

Впервые суточный прирост превысил 300 случаев. Токио лидирует по числу заражений (773), а за сутки оно увеличилось на 89. На втором месте по масштабам распространения идет префектура Осака (346), на третьем - Тиба (210).

Согласно данным Минздрава, выздоровели более 1,1 тыс. человек, 75 остаются в тяжелом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Несмотря на растущее число инфицированных в Японии, власти считают, что в стране пока не сложилась столь опасная обстановка, которая требовала бы введения режима чрезвычайной ситуации. Токийская администрация, которая столкнулась с резким ростом количества пациентов с коронавирусом, придерживается такой же позиции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов.