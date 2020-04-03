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Пандемия коронавируса нового типа

Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Италии в связи с коронавирусом

Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией

КИЕВ, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

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"С целью содействия в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Итальянской Республике вследствие распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, постановляю предоставить гуманитарную помощь Италии", - отмечается в документе.

Согласно указу, бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией и обмена опытом. "Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и получим специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", - подчеркнул Зеленский.

На следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого будет определен с учетом потребностей украинского рынка.

По последним данным, общее число инфицированных в Италии с начала пандемии составило 115 242 человека, из которых почти 14 тыс. умерли, более 18 тыс. излечились. В стране пока не снижается число умирающих от пандемии - более 700 человек в сутки, но, как указывают эксперты, относительно стабилизировалось число новых инфицированных и снижается число госпитализаций.

На Украине число случаев заражения коронавирусом достигло 942, за сутки заболели 138 человек. По данным Министерства здравоохранения Украины, умерли 23 человека, 19 пациентов выздоровели.

Теги
УкраинаИталияЗеленский, Владимир АлександровичПандемия коронавируса нового типа
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