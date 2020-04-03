В аэропорту Симферополя пассажиропоток за сутки упал на 76% из-за ситуации с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Симферополь за сутки, 2 апреля, после отмены авиакомпаниями ряда рейсов из-за ситуации с коронавирусом упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

С 1 по 5 апреля из-за коронавируса авиакомпании отменили 55% рейсов в Симферополь на прием и отправление. Согласно онлайн-табло аэропорта, 3 апреля отменены 20 рейсов, 4 апреля - еще 22 рейса. А на 5 апреля отменяют еще 52 рейса - около 65% от их общего количества.

"За сутки, 2 апреля, пассажиропоток в аэропорту Симферополь упал на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя загрузка прилетавших 2 апреля самолетов составила 26% посадочных мест", - говорится в сообщении.

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2998 человек, из них на самоизоляции - 2915 человек, в обсерваторах - 15 человек. В республике 18 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, состояние заразившихся удовлетворительное.