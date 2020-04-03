Российско-китайская компания начнет в Ульяновской области производство медицинских масок

УЛЬЯНОВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин и руководитель Корпорации развития региона Сергей Васин достигли договоренности с руководством российско-китайской компании "НТМ Групп" о создании в регионе производства медицинских масок до конца апреля. Об этом говорится в сообщении, распространенном Корпорацией развития региона.

"Сегодня мы провели онлайн-переговоры с нашими партнерами из Китая, которые уже являются резидентами портовой особой экономической зоны "Ульяновск" и координируют крупный проект по производству медицинской техники. <…> Речь идет о реализации нового проекта по производству медицинских масок в Ульяновской области", - приводятся слова Смекалина в сообщении.

По словам председателя правительства региона, изделия уже сертифицированы в России и имеют полный пакет документов о соответствии. Компания уже получила соответствующее регистрационное удостоверение Росздравнадзора на производство одноразовых масок. "В сегодняшних условиях такой проект очень важен, в том числе и в плане создания новых рабочих мест в этих сложных для экономики региона условиях. Мы будем максимально способствовать ускорению его реализации", - приводят слова Смекалина в корпорации.

Председатель совета директоров АО "НТМ Групп" Юй Чжихай во время переговоров сообщил, что сейчас проходит отладка и тестирование трех производственных линий. "После тестирования все они будут размещены на территории индустриального парка в портовой зоне в Ульяновске. Запустить производство, если все пойдет по плану, мы планируем к концу апреля", - приводятся его слова в сообщении.

По информации генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея Васина, на первом этапе инвестор планирует производить до 200 тыс. одноразовых масок в сутки. "На следующем этапе обсуждаем налаживание производства респираторов <…> с производственной мощностью 100 тыс. штук в сутки, а также изолирующих костюмов", - цитируют Васина в корпорации.

АО "НТМ Групп" является резидентом Портовой особой экономической зоны в Ульяновской области. Компания реализует проект российско-китайского медицинского кластера. Учредителями группы являются китайские и российские компании.