Власти Петербурга сообщили, что врачи Покровской больницы обеспечены необходимой защитой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Медики Покровской больницы обеспечены достаточной защитой для работы с пациентами с пневмонией, и учреждение не принимает заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщили журналистам в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, комментируя публичное обращение врачей учреждения об отсутствии у них индивидуальной защиты.

3 апреля в региональных СМИ было опубликовано видеообращение медиков больницы. По их словам, учреждение с четверга принимает больных с пневмонией, в том числе и вызываемой коронавирусной инфекцией, но при этом медики не обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

"Покровская больница не принимает пациентов с коронавирусной инфекцией. Больной c пневмонией не является инфекционным больным, лечением таких больных занимаются отделения терапевтического профиля. Поэтому работа с такими больными не требует обеспечения противочумными костюмами. В таких костюмах работают врачи с больными с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на него", - говорится в сообщении комитета.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ медперсонал при работе с пневмониями обеспечивается одноразовыми халатами и масками.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 156 человек. Из них выздоровели 24. Двое пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли.