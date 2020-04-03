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Пандемия коронавируса нового типа

Елизавета II записала видеообращение к нации в связи с распространением коронавируса

Обращение королевы Великобритании покажут в 22:00 мск

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II записала обращение к нации с связи с эпидемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сообщил в пятницу Букингемский дворец. Британский монарх выступает с телеобращением к британцам каждое Рождество, однако в любых других случаях подобные обращения делаются крайне редко.

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"Ее Величество записала специальное обращение к Соединенному Королевству и Содружеству наций в связи со вспышкой коронавируса. Оно будет показано по телевидению в 8 вечера (22:00 мск - прим. ТАСС) в воскресенье, 5 апреля 2020 года", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой дворца.

Как отмечает вещательная корпорация Би-би-си, раньше Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе.

Две недели назад по соображениям безопасности 93-летняя Елизавета II вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке. Как ранее сообщала газета The Sun, британским правительством принято решение в случае необходимости поместить Ее Величество с мужем в карантин в королевском поместье Сандрингем в восточном графстве Норфолк. В Букингемском дворце постоянно работает около 500 человек, в расположенном в 40 км от центра Лондона Виндзорском замке - около 100, а в Сандрингеме - лишь несколько десятков, что влияет на риск заражения.

19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими "ради блага общества". Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.

Карантин

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели - несколько раньше, чем ожидалось. По данным, распространенным в пятницу британскими властями, число умерших в стране пациентов с коронавирусом за сутки возросло на 684 человека, до 3 605. Число инфицированных увеличилось до 38 168 человек.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра страны Бориса Джонсона, который в пятницу заявил, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок, которые уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. На самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти, главный советник премьера Доминик Каммингс.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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