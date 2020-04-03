{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Сочи закрыли гостиницу из-за невыполнения условий карантина

Суд также обязал владельца гостиницы выплатить штраф

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Гостиница "Феникс" в Лазаревском районе Сочи, которая, несмотря на запрет и режим карантина на фоне ситуации с коронавирусом, заселяла граждан, закрылась. Лазаревский районный суд избрал в отношении владельца гостиницы максимально возможную меру пресечения - запрет предпринимательской деятельности на 90 суток и штраф в 50 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

"Владелец объекта размещения "Феникс" на улице Победы признан виновным в совершении административного правонарушения. Предприниматель оказывал услуги по бронированию и заселению граждан, несмотря на запрет и режим карантина, действующий на курорте на основании постановления губернатора Краснодарского края в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе. Нарушение было выявлено сотрудниками администрации и прокуратуры во время совместного рейда.

Краснодарский край стал одним из первых регионов России, где ввели режим карантина на фоне ситуации с коронавирусом, он начал действовать с вечера 31 марта.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Бизнесмены в ЦФО бесплатно передают маски и развозят продовольственные наборы нуждающимся
Средства выделяют также на закупку медицинских препаратов и оборудования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС