В Сочи закрыли гостиницу из-за невыполнения условий карантина

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Гостиница "Феникс" в Лазаревском районе Сочи, которая, несмотря на запрет и режим карантина на фоне ситуации с коронавирусом, заселяла граждан, закрылась. Лазаревский районный суд избрал в отношении владельца гостиницы максимально возможную меру пресечения - запрет предпринимательской деятельности на 90 суток и штраф в 50 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

"Владелец объекта размещения "Феникс" на улице Победы признан виновным в совершении административного правонарушения. Предприниматель оказывал услуги по бронированию и заселению граждан, несмотря на запрет и режим карантина, действующий на курорте на основании постановления губернатора Краснодарского края в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе. Нарушение было выявлено сотрудниками администрации и прокуратуры во время совместного рейда.

Краснодарский край стал одним из первых регионов России, где ввели режим карантина на фоне ситуации с коронавирусом, он начал действовать с вечера 31 марта.