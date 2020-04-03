Бизнесмены в ЦФО бесплатно передают маски и развозят продовольственные наборы нуждающимся

"В Рязанской области есть несколько предприятий, которые могут шить маски, но не имеют технической возможности заниматься их раскройкой. Уже более недели мы занимаемся бесплатным раскроем масок, а затем передаем заготовки на швейные предприятия", - рассказал представитель фабрики "Старт" Иван Никитичев, отметив, что сейчас его предприятие также начинает самостоятельно выпускать защитные изделия, которые скоро поступят в продажу.

ВЛАДИМИР, 3 апреля. /ТАСС/. Рязанская фабрика по выпуску детских автокресел за свой счет занялась раскройкой заготовок для производства медицинских масок для нужд жителей региона. Десятки предприятий в ЦФО также оказывают посильную помощь властям и населению в борьбе с пандемией, об этом рассказали ТАСС в пятницу представители бизнеса и администраций регионов.

В Липецкой области бизнесмены решили выделить средства на приобретение масок. Так итальянская компания "Сэст-Лювэ", построившая завод теплообменного оборудования в ОЭЗ "Липецк" в 2007 году, пожертвовала 700 тыс. рублей на покупку медицинских препаратов, оборудования, масок. Пожертвование сделала и агрофирма "Трио" - она перечислила 3 млн рублей. Управление ОЭЗ "Липецк" также передало 75 тыс. медицинских масок.

Помощь больницам

В Ярославской области к безвозмездной помощи подключился ведущий российский производитель санитарно-гигиенических изделий и товарной бумаги-основы "СТГ". Руководство предприятия передало более 28 тыс. изделий специального назначения, в том числе, комплекты полотенец с диспенсерами, бумажные полотенца и другую продукцию в клиническую больницу имени Семашко и амбулаторию в Семибратово, где расположен завод. Кроме того, в конце марта госпиталь ветеранов войн получил от Ярославского моторного завода трубы систем подачи кислорода. Меценат, пожелавший остаться неизвестным, подарил больнице Переславля-Залесского средства индивидуальной защиты и необходимые изделия медицинского назначения.

Хлебокомбинат накормит

Владимирский хлебокомбинат 3 апреля объявил о начале социального проекта, направленного на поддержку жителей города старше 65 лет, которые находятся в режиме самоизоляции. Волонтеры будут за половину стоимости доставлять пожилым людям набор продуктов, состоящий из батона, буханки черного хлеба, пакета молока и пачки муки.

"Пока мы не знаем, насколько востребованной будет эта акция, если увидим большую потребность, рассмотрим возможность введения льготных цен на другие виды продукции", - пояснили ТАСС на предприятии.