В Италии за сутки от коронавируса умерли 766 человек

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 766 человек и с начала эпидемии достигло 14 681. Такие данные распространил в пятницу Департамент гражданской защиты Италии.

Согласно распространенным данным, в настоящий момент число инфицированных оставляет 85 388, что на 2 339 больше, чем накануне. Число излечившихся увеличилось на 1 480 человек, достигнув 19 758.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 119 827. Накануне сообщалось о 115 242 инфицированных.

В процентном соотношении рост числа зараженных не превышает 3% (2,81%), число выздоравливающих растет на 8%, рост летальных исходов больше на 5,5%, общее число инфицированных - почти 4%. Значительно снизилось число госпитализированных: рост их числа составил менее 1%, поступления в отделения интенсивной терапии выросли на 0,37%.

Специалисты говорят о стабилизации распространения коронавируса и скором начале снижения заражений при сохранении всех мер по сдерживанию эпидемии. Карантин и ограничительные меры, включая запрет на выход на улицу без весомой причины, продлены до 13 апреля.